Як-152 совершил первый полет

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о первом полете учебно-тренировочного самолета первоначальной летной подготовки Як-152. Информация доступна на официальном сайте ОАК.

Полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода 29 сентября 2016 года.

Судно разработано ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», входящим в состав ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «ОАК»).

«Новая учебная машина обеспечивает решение задач первоначальной летной подготовки днем и ночью. Самолет предназначен для обучения технике пилотирования и основам навигации, отработке навыков простого, сложного и высшего пилотажа, а также технике пилотирования в составе группы самолетов», — говорится в тексте сообщения ОАК.

Як-152 предназначен для профессионального обучения и подготовки молодых военных и гражданских летчиков, а также летчиков-спортсменов в ДОСААФ.

Отмечается, что при производстве самолета используются новейшие разработки в области малой авиации. Серийное производство будет проходить на Иркутском авиационном заводе.