Мемория. Иван Забелин

29 сентября 1820 года родился историк Иван Забелин.

Личное дело

Иван Егорович Забелин (1820 – 1909) родился в Твери в бедной семье мелкого чиновника. Окончил Преображенское сиротское училище в Москве, но дальше не смог продолжить образование «по недостатку средств». В 1837 году Забелин был зачислен канцелярским служителем второго разряда в Оружейную палату Московского Кремля. С этого времени в нем пробудился интерес к изучению старины. По архивным документам он написал свою первую статью о путешествиях русских царей на богомолье в Троице-Сергиевскую лавру (напечатана в 1842). Прослушал на дому курс истории профессора Тимофея Грановского. В Оружейной палате разбирал архив и выполнял обязанности экскурсовода.

В 1848 году Иван Забелин получил место помощника архивариуса в дворцовой конторе, а в 1856 году стал в ней архивариусом. В 1840-1850-х годах издал работы по истории материальной культуры: «О металлическом производстве в России до конца XVII в.» (1853) и «Историческое обозрение финифтяного и ценинного дела в России» (1853) и другие.

В 1853–1854 годах Забелин работал преподавателем истории в Константиновском межевом институте, до 1871 года читал курс русской истории в школе межевых топографов. В 1859 году перешел в Императорскую археологическую комиссию младшим членом. По поручению комиссии проводил раскопки скифских курганов в Екатеринославской губернии и на Таманском полуострове. Результаты раскопок описал в труде «Древности Геродотовой Скифии».

В 1876 году оставил службу в комиссии. В 1879 году избран председателем Общества Истории и Древности и затем товарищем председателя Исторического музея. Так как возглавлял музей великий князь Сергей Александрович, московский губернатор и брат императора Александра III, фактическое руководство музеем легло на плечи Ивана Забелина. В 1884 году Забелин стал членом-корреспондентом, а в 1892 году – почетным членом Академии Наук.

Умер Иван Забелин в Москве 13 (26) января 1909 года.

Чем знаменит

Забелин вошел в число выдающихся российских историков, хотя никогда не оканчивал ни гимназии, ни университета. Все свои познания он приобрел за годы кропотливого труда в архивах и на раскопках. Прославился как историк быта, внимательный к мельчайшим деталям жизни людей прошлого. Книги Забелина были написаны столь увлекательно, что вызывали интерес не только специалистов, но и многочисленных читателей, их тиражи раскупались очень быстро.

Основные труды Ивана Забелина: «Домашний быт русских царей в XVI—XVII веках» (1862) и «Домашний быт русских цариц в XVI—XVII веках», «История русской жизни с древнейших времен», «Размышления о современных задачах русской истории и древностей», «Русская личность и русское общество накануне петровской реформы», «Современные взгляды и направления в русской истории», «Черты самобытности в древнерусском зодчестве», «Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве (XVII век)», «Минин и Пожарский: прямые и кривые в Смутное время».

О чем надо знать

Забелин известен как историк города Москвы. Он подготовил двухтомное исследования «Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы», а затем изложил в доступной форме результаты своих трудов и работ многих других ученых в книге «История города Москвы». Изучению Москвы также посвящены работы Забелина «Историческое описание московского Донского монастыря», «Кунцово и древний Сетунский стан», «Преображенское или Преображенск».

Прямая речь

«Образованность притекла к нам из такого источника, где прокляты были все свободные, самостоятельные движения ума. Она пришла с страшною боязливостью, и эта боязливость, эта сущность нашей древней образованности господствует во всю историю и даже теперь. Кто и что останавливает науку? Вера, как кошмар давит все. Боязно, неравно раскол, еретичество. И в самом деле, раскол, потому народный ум таков, что всякое движение к новому, тотчас он же отрицает и делается старообрядцем. Отделяется от церкви. Рука руку моет. Церковь отлучает новатора, народ отделяет себя от церкви, как скоро она становится новатором. А все существенный характер образованности – боязливость ума.

Все мы – промышленники, и дворянин, и купец, и министр, и жулик – все стремимся надуть, обмануть других в свою пользу. Дипломатический разряд, по преимуществу, жулики. Кто калач добывает, кто генеральский чин, кто звезду и т. д. Мы до того невнимательны и не видим своих слабостей и маленьких пороков, что, воспитывая детей и передавая незаметно им эти слабости (дитя, как воск или губка все сбирает в себя). После, когда наши слабости отразятся в детях, мы их преследуем, сечем, наказываем и т. п. О, сколько человек даром, ни за что ни про что переносит горя и мученья. Ребенок чем виноват, принял бессознательно нашу дурную привычку, а мы, не замечая этой привычки в себе, и замечая ее в ребенке, всячески стараемся преследовать.

Как странны ругательства на Петра, что он нас обезобразил, когда до него мы сплошь были заражены болезненными, изношенными началами других народов. Иудейским эгоизмом, что мы только народ, а другие не люди, византийским пустосвятством и изуверством.

Окно растворено. Дети подошли. Они выпадут, чтобы предотвратить это несчастье, затворить окно. А на дворе весна, воздух, в комнатах гниль, сырость, спертость. Лишить их воздуха. От фосфорных спичек пожар. Николай Павлович запрещает их продажу. Бандероль накладывает, лишает удобств жизни. Все это факты, указывающие на систему, которой держится всякое правительство государственное и семейное, не развитое мыслью, философиею. Точно как насекомое и животное в своих действиях поражается только тем фактом, который непосредственно на него действует, не обмышляя дальнейших результатов, т. е. комбинации идей, являющихся следствием этого факта. Вы толкаете собаку ногой, она ногу вашу и кусает или грызет палку, вовсе не помышляя о руке, непосредственной силе, действующей палкою. Где нет идей, они не в употреблении, там вся система законодательства вытекает из этого начала общего всем тварям неразумным, как говорят».

Из записных книжек Ивана Забелина

«Наследниками своими я почитаю только свою родную дочь Марию Ивановну Забелину и Императорский Российский Исторический музей имени Александра III, поэтому в случае кончины моей дочери все наследство без всякого исключения да перейдет в собственность сего Исторического музея … Никаким другим наследникам, могущим когда-либо появиться, я не оставляю ни порошинки».

Из завещания Ивана Забелина

6 фактов об Иване Забелине

Московский университет так и не пригласил ученого на работу из-за отсутствия у него университетского образования. Профессорское звание присвоил ему Киевский университет по совокупности трудов. Лишь в 1880-е годы Забелин становится почетным доктором Московского и Петербургского университетов.

Государственный Исторический музей присуждает две премии имени Ивана Забелина: в области научных исследований и в области реставрации музейных памятников и коллекций.

За труд «Домашний быт русских цариц» Иван Забелин получил Золотую медаль Археологического общества и Уваровскую премию.

Иван Тургенев писал Забелину: «Ни у кого не нахожу я той ясной простоты изложения и того русского духа,.. которые мне так нравятся в Ваших вещах».

В качестве приложения к книге Забелина «История города Москвы» был издан составленный историком альбом со старинными видами Кремля.

После смерти Ивана Забелина в 1908 г. Кремлевский проезд, соединяющий Красную и Манежную площади, был переименован в Забелинский (с 1931 года вновь стал называться Кремлевским), а при московской городской управе была создана библиотека, составленная из книг по истории Москвы и названная «Забелинской». С 1961 года имя Забелина носит улица между Солянкой и Старосадским переулком.

Материалы об Иване Забелине

Статья об Иване Забелине в русской Википедии

Забелин в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона

Сочинения Ивана Забелина в библиотеке Максима Мошкова

Иван Забелин в проекте «Хронос»