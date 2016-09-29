Полковника-«миллиардера» Захарченко уволили из МВД

Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании ведению расследования и получении взятки, уволен со службы в органах внутренних дел, передает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.

Напомним, в настоящее время следствие отрабатывает версию о том, что застреленныйна Рублевке глава украинской организации «Оплот» Евгений Жилин вел с Дмитрием Захарченкосовместный теневой бизнес: высокопоставленный полицейский якобы обеспечивал «крышу», за что получал соответствующую плату.

При обыске в квартире сестры экс-полковника было обнаружено и изъято порядка 8,5 млрд рублей в иностранной валюте, которые, как утверждает следствие, принадлежат самому Захарченко. Он отрицает, что это его деньги.