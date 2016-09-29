Захарова назвала заявление Кирби о возможных терактах в России командой «фас»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook сравнила слова представителя Госдепартамента США Джона Кирби о возможных атаках в России сирийских группировок с командой «фас».

«А вам не кажется, что подобное чревовещание про "трупы в мешках", "теракты в российских городах" и "потери самолетов" больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата», — пишет представитель МИД.

Накануне Джон Кирби предрек России нападения сирийских группировок на российских военных в Сирии, а также на города РФ.

Ранее сообщалось, что США пригрозили приостановкой взаимодействия с Россией по Сирии. «...до тех пор, пока Россия не предпримет немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», — заявлял Кирби.