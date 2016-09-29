СМИ рассказали о связи убитого лидера «Оплота» с полковником Захарченко

Следствие отрабатывает версию о том, что у застреленного на Рублевке главы украинской организации «Оплот» Евгения Жилина был совместный теневой бизнес с полковником МВД Дмитрием Захарченко, при обыске у которого нашли валюты на 8,5 млрд рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Рассматривается версия о том, что у Жилина и Захарченко могли быть совместные проекты по обналичиванию и другим теневым банковским услугам. По этой версии, полковник обеспечивал Жилину «крышу», и после его ареста у Жилина начались серьезные проблемы с клиентами и конкурентами, что и закончилось заказным убийством.

«Жилина убили спустя неделю после задержания Захарченко, которого подозревают не только в ростовщичестве, но и организации различных схем по "обналу" крупных сумм», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.