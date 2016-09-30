Минздрав пообещал определиться по абортам до конца года

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью ТАСС на Международном инвестиционном форуме в Сочи сообщила, что до конца 2016 года ведомство разработает взвешенное решение по абортам.

«Мы разрабатываем механизмы, которые позволили бы, с одной стороны, государству показать свое негативное отношение к абортам, с другой стороны — не нарушать репродуктивное здоровье женщины», — подчеркнула Скворцова.

Глава Минздрава также сообщила, что проработкой вопроса займется рабочая группа, в состав которой входят представители русской православной церкви (РПЦ), Госдумы, Россотрудничества и целый ряд экспертов.

Ранее сообщалось что патриарх Кирилл подписал обращение, призывающее к полному запрету абортов в России. Однако позднее в РПЦ подчеркнули, что речь идет выводе услуг по совершению абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Скворцова отметила возможную угрозу для женского здоровья в случае запрета или ограничения абортов.