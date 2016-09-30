«Базэл Аэро» потратит 520 млн рублей на аэропорт Геленджика

В Геленджике появится новый аэровокзальный комплекс, строительство которого возьмет на себя компания «Базэл Аэро» — соответствующее сообщение размещено на ее сайте.

Предполагается, что проект обойдется в 520 млн рублей и будет реализован к концу 2018 года. Окупить затраты на строительство «Базэл Аэро» планирует в следующие восемь-десять лет.

Геленджикский аэровокзальный комплекс будет одноэтажным, общей площадью свыше 5 тысяч «квадратов», с пропускной способностью 314 пассажиров в час. В настоящее время Геленджик занимает четвертое место в рейтинге популярности российских курортов.

В управлении «Базэл Аэро» также находятся аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и некоторых других городов России.

Соглашение о строительстве аэровокзального комплекса в Геленджике компания в лице ее генерального директора Леонида Сергеева подписала 30 сентября с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко и главой города Виктором Хрестиным. Подписание документа состоялось в рамках Международного инвестиционного форума, котрый проходит сейчас в Сочи.