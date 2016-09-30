СМИ сообщили о запуске Apple Pay в России в начале октября

Платежная система Apple Pay может заработать в России уже на следующей неделе — в первых числах октября, пишет в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких партнеров компании Apple в России.

По данным издания, сотрудники банков и ритейлеров уже несколько недель тестируют приложение Apple Pay. В частности, речь идет о сотрудниках Бинбанка, Альфа-банка, Сбербанка, «Русского стандарта», ритейлеров «Дикси» и «Виктория», а также «М.Видео».

Один из сотрудников, принимавших участие в тестировании, рассказал изданию, что приложение работает без сбоев. Другой отметил сбои в ходе тестирования, однако высказал мнение, что к коммерческому запуску они будут устранены.

Американская корпорация Apple ранее пообещала запустить сервис в России осенью. С помощью платежной системы смартфоны iPhone и «умные» часы Apple Watch можно будет использовать для оплаты покупок в магазинах и других заведениях, а также при покупках в интернет-магазинах. К системе можно будет подключить дебетовую или кредитную карту. Apple Pay будет работать только на iPhone 6 и 7, поскольку смартфонах более ранних версий отсутствует технология бесконтактной оплаты NFC. При этом на iPhone 5 Apple Pay можно будет пользоваться с помощью «умных» часов Apple Watch.