Уклонистов от призыва в армию за полгода стало меньше на треть

Руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров прокомментировал результаты призыва на срочную службу в российскую армию, передает РИА Новости.

По его словам, за минувшие полгода количество россиян, которые получили по почте повестки, «но не прибывших в военные комиссариаты по сравнению с предыдущим призывом», снизилось более чем на треть.

Тонкошкуров утверждает, что в ходе весеннего призыва количество не прибывших по повесткам в военкоматы по отношению к количеству получивших повестки достигает менее половины процента (0,47%).