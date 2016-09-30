Пензенская прокуратура не сочла сравнение атеистов с медведями оскорблением

Прокуратура отказала юристу Евгению Моисееву в привлечении к административной ответственности Пензенской епархии РПЦ за сравнение атеистов с цирковыми медведями. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В феврале 2016 года на сайте епархии была опубликована расшифровка встречи главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова со священнослужителями епархии.

«Быть замужем за атеистом — это все равно, что за медведем в цирке. Медведь — такое животное, которое к трем годам выбраковывается. Поэтому выходить замуж за таких опасно», — заявил протоиерей.

Как сообщила Артамонова, привлеченные к делу эксперты не нашли в этом высказывании признаков экстремизма. Поэтому в возбуждении административного дела Моисееву было отказано.

Юрист также просил по статье об экстремизме возбудить уголовное дело в отношении протоиерея Смирнова. В пензенском Следственном комитете РИА Новости сообщили, что доследственная проверка по заявлению Моисеева не проводилась и не проводится.

В январе 2016 года на жителя города Котлас в Архангельской области было заведено уголовное дело по статье действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично. 19-летний молодой человек разметил в соцсети «ВКонтакте» несколько комментариев, унижающих достоинство ряда религиозных групп и атеистов.