Аваков допустил версию «самоподжога» здания канала «Интер»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил, что пожар в здании телеканала «Интер» в Киеве мог возникнуть вследствие самоподжога, передает Gordonua.com.

«Существуют разные версии, начиная от самоподжога. Следствие идет, там опрашиваются люди», — заявил Аваков в эфире телеканала «1+1».

Глава украинского МВД добавил, что он считает «врагами украинского общества» владельцев «Интера» — депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина и бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Фирташ сидит в Австрии. Надеюсь, будет сидеть в тюрьме. Левочкин сидит в парламенте, вместо того чтобы также сидеть в тюрьме. Он — один из архитекторов разгона Майдана», — заявил Арсен Аваков.

4 сентября в Киеве вспыхнул пожар в одном из зданий на улице Щусева, в котором располагается телеканал «Интер». В тот же день перед телестудией проходил митинг с участием радикалов, активисты требовали увольнения руководителя отдела информационной политики канала Игоря Шувалова, а также отказа от трансляции российских сериалов и «антиукраинских новостей». Участники акции жгли покрышки и бросали их в сторону здания.

Пожар был вскоре потушен. Однако полностью сгорела студия программы «Подробности». Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, одна сотрудница сломала во время пожара ногу.

7 сентября Совет Европы и Госдепартамент США осудили нападение на редакцию «Интера» и призвали Киев вмешаться в сложившуюся ситуацию.