СМИ узнали о несостоявшейся сделке Саудовской Аравии и ОПЕК

О секретной сделке, которую Саудовская Аравия предлагала Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседник издания рассказал, что арабская держава была готова сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в обмен на обещание Ирана сохранить свою добычу на уровне 3,6 млн баррелей в сутки. Однако соглашение было отвергнуто Тегераном, который намерен повысить уровень добычи до 4,2 млн баррелей в сутки.

Источник агентство утверждает, что причиной лояльности Саудовской Аравии стали экономические трудности, из-за которых уже были урезаны льготы чиновников и на 20% сокращены зарплаты высших должностных лиц.

Напомним, 28 сентября Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигла соглашения по ограничению объема нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в день.

29 сентября министр энергетики Иранской республики Бижан Намдар Зангане заявил, что проигнорирует соглашение.

Тем не менее, известие о соглашении стран ОПЕК вызвало резко подорожание нефти.