Свыше 10 тысяч белорусов получат уведомления о сборе за «тунеядство»

Более 10 тысяч граждан Белоруссии получат от налоговых органов республики уведомления о необходимости внести плату «за тунеядство», передает РИА Новости со ссылкой на республиканское министерство по налогам и сборам.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время база данных плательщиков сбора до сих пор продолжает формироваться, поэтому вскоре уведомления о сборе будут доставлены еще более широкому кругу граждан.

Теоретически, согласно закону, белорусы имеют право оспорить начисление сбора, направив в налоговые органы документы о наличии у них официальной работы или какие-либо объяснения. Такие уведомления — о наличии права не платить сбор — в налоговую инспекцию уже отправили свыше 11 тысяч граждан республики.

Белорусские власти изначально считали, что в стране наберется около 400 тысяч не работающих и, соответственно, не платящих с заработка налоги граждан. Декрет о «тунеядцах» был подписан президентом республики Александром Лукашенко в апреле минувшего года.

Размер налога составляет 20 базовых величин (в 2016 году это 186 долларов), его обязаны платить все жители Белоруссии, которые более полугода не имеют официального трудоустройства.