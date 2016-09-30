СКР и Минздрав проверят сообщение о девяти ослепших пациентах столичной клиники

Следователи СКР начали проверку появившейся в СМИ информации о девяти пациентах московской офтальмологической клиники, якобы ослепших во время процедур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что потеря зрения могла стать следствием введения некачественного лекарственного средства.

В настоящее время ведутся проверки сообщения. Следователи опросят персонал клиники, в том числе, должностных лиц, которые отвечают за приобретение и хранением медикаментов. Следователи планируют установить пациентов, здоровью которых, предположительно, был причинен вред. Для установления степени возможного вреда будет проведена экспертиза химического состава медицинского препарата.

Сообщениями об инциденте заинтересовались и в Минздраве. Глава ведомства Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить сообщения.