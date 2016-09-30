Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости

Каталонский парламент одобрил проведение референдума о независимости от Испании, сообщает The Local.

Предложение о плебисците было принято 72 голосами против 63.

Законодатели поддержали предложение главы Женералитета (правительства) Каталонии Карлоса Пучдемонта-и-Касамажо, который попросил их одобрить плебисцит в следующем году. С такой просьбой он обратился под давлением со стороны крайне левой партии «Кандидаты народного единства», которая потребовала референдума в обмен на поддержку при утверждении регионального бюджета.

Перед голосованием Пучдемонт обратился к депутатам с речью, в которой заявил, что референдум будет проведен в сентябре 2017 года независимо от того, согласятся ли на это центральные власти Испании.

В декабря 2015 года испанский Конституционный суд отменил резолюцию парламента Каталонии о начале процесса отделения от Испании,. Суд признал, что резолюция противоречит Конституции и верховенству испанского права. Сама резолюция была принята 9 ноября того же года. Документ провозглашал «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления».