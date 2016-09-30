Робби Уильямс показал гулянку по-русски

Британский певец Робби Уильямс опубликовал в своем Facebook клип на песню Party Like A Russian («Веселись, как русский») из нового альбома Heavy Entertainment Show.

В интерьерах богатого особняка и в окружении балерин он поет о том, как хорошо грабить свою страну и строить собственную космическую станцию на эти деньги, просто потому, что есть возможность.

Робби Уильямс считается самым популярным британским певцом. Его альбомы продаются тиражами в десятки миллионов копий.