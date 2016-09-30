Сергей Лукашевский: Выставка фотографий о войне на Украине продолжит работу в Сахаровском центре

Сахаровский центр, два дня подряд подвергавшийся нападениям в связи с выставкой победителей конкурса фотографий «Прямой взгляд» о войне на юго-востоке Украины, продолжает работать по прежней программе и не намерен называть эту выставку. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

«Вчера у нас был трудный день. Мы получили очень много слов поддержки. Спасибо всем вам! Мы держимся, мы работаем. В нашей программе не будет изменений.

С попустительства власти радикалы, терроризируют всех, кто не живет в их системе ценностей, в их параноидальном, конспирологическом мире. Это ужасный симптом разложения общества и государства.

Выставка «Прямой взгляд» будет работать. Это выставка победителей конкурса, а не отдельных авторов. Их девять. Две уничтоженные серии о войне в Украине мы восстанавливать не будем. Остальные – на месте. Приходите посмотреть. Это очень качественные фотоработы на важные темы. Каждый день, кроме понедельника и вторника. С 13.00 до 20.00.», – написал он.

Ранее Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда, в беседе с «Полит.ру» высказывал мнение, что эксцессов в связи с проведением выставки можно ожидать, учитывая, какое «пристальное внимание некоторые общественные организации в России сейчас проявляют к выставкам».

Он также отметил, что такая выставка вряд ли имела шансы пройти где-либо, помимо России. «В Москве есть еще какой-то островок в виде Сахаровского центра», – сказал Чижов.

Напомним, 28 сентября художник Антон Беликов пришел на выставку в Сахаровском центре и испортил краской из баллончика несколько фотографий, снятых во время войны в Донбассе. Беликов после порчи снимков скрылся, но позже рассказал о совершенном через свою страницу в соцести «ВКонтакте».

29 сентября на Сахаровский центр вновь было совершено нападение. Как сообщалось на странице культурного центра в Facebook, в центр пришли люди в камуфляже и казаки, а также некий депутат с банкой красной жидкости, которую он называл кровью детей, убитых в Донбассе.

«Кричат: "Мочи козлов, спасай Россию"», – говорилось в сообщении. В центр была вызвана полиция. «Заявление в полицию, пока не будет угрозы безопасности, писать не буду», – уточнил директор центра Сергей Лукашевский.

28 сентября