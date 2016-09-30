Экспертиза «Полит.ру»: Акциз на крепкий алкоголь в России повысят вопреки идеям Минпромторга

Предложения Минпромторга и Минэкономразвития о понижении акциза на крепкий алкоголь и, соответственно, снижении минимальной розничной цены на водку, будут отвергнуты. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» рассказал Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».

«На самом деле все будет так, как сказал Минфин: ставка акциза повысится в 2017 году на 23 рубля, как предусмотрено Налоговым кодексом, а в 2018-2019 годах — на уровень инфляции. В то же время, все те предложения Минпромторга, о которых пишут СМИ, совершенно правильные, разумные, грамотные и гармоничные. К слову, я много лет назад писал уже об этом в своих статьях, включая и вывод о том, что средняя продолжительность жизни в стране не зависит от уровня потребления алкоголя.

Конкретный пример: Россия на протяжении 15 лет потребляет на душу населения около 13 литров спирта в год, это практически константа. Евросоюз потребляет ровно столько же. Но при этом продолжительность жизни в ЕС — 80-85 лет, а у нас она была 65 лет. И, думаю, вряд ли она поднялась до 70 лет, хотя статистики этот показатель и подтянули. Наглядная разница? Потому что продолжительность жизни зависит главным образом от уровня жизни, качества медицины и так далее.

Возвращаясь к предложению по поводу снижения ставки акциза и цены легального алкоголя: доступность легального алкоголя для всех слоев населения — это основной закон государственного регулирования в любой стране с европейской культурой. В США или ЕС, например, на пособие по безработице можно приобрести 200 бутылок крепкого алкоголя. Для самых бедных в США при пособии по безработице в 900 долларов существует легальный крепкий алкоголь по 2 доллара за литр. То есть человек может купить 450 литров. Это не значит, что он покупает такой объем — это говорит о доступности крепкого алкоголя. Поэтому там не пьют лосьоны и фанфурики.

У нас на пособие можно купить 20 бутылок, на минимальную зарплату — 33, на нормальную (то есть 12-15 тысяч рублей "чистыми") — можно купить 70 бутылок водки. Там — 200 на пособие, а у нас на нормальную зарплату — 70. При этом мы пьем одинаковый объем, то есть дешевизна алкоголя там не способствует росту его потребления. Почему западные государства допускают такую дешевизну? На мой взгляд, тут все измеряется деньгами: государству дешевле противостоять и бороться с последствиями злоупотребления легальной алкогольной продукции, чем с последствиями употребления суррогатной, которая произведена неизвестно где и в каких условиях», — сказал Вадим Дробиз.

О том, что Минэкономики и Минпромторг вновь предлагают снизить акциз на крепкий алкоголь и, в результате, минимальную розничную цену на водку, сообщила 30 сентября газета «Коммерсантъ». Издание подчеркнуло, что производители предложение поддерживают, считая, что такая мера поспособствует легализации рынка и увеличит доходы бюджета.

Однако Минфин ранее обещал, что в 2017 году акциз повысится, и предложения ведомств не вызвали у него одобрения.