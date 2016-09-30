Экспертиза «Полит.ру»: Россия и США были и остаются соперниками на Ближнем Востоке

Иллюзии, связанные с сотрудничеством России и США по Сирии развеялись: у Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке всегда были и будут разные цели. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Гумер Исаев, к.и.н., руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока.

«Позиции у действующих в Сирии сторон действительно разные, несмотря на то, что какое-то время они неким образом соприкасались. В частности, некие общие интересы были у США и России. Напомню: США приветствовали удары России по боевикам ИГИЛ (эта организация запрещена в России – прим.ред.). Но при этом нужно понимать, что все-таки в целом, стратегически задачи у США и России в Сирии противоположны.

Надо отметить, что на протяжении долгого времени многие эксперты и политические деятели имели ряд иллюзий, что Россия могла бы выйти из международной изоляции, в которую попала после событий, связанных с Украиной и Крымом, – возможно, выйти именно через действия в Сирии. Они полагали, что это возможно, если Россия будет действовать, может быть, и не в составе созданной США коалиции, но в каком-то общем с нею ключе. Все эти иллюзии, периодически подкреплявшиеся многочасовым переговорами между Лавровым и Керри, в ходе которых были согласованы некие общие рамки взаимодействия, разграничение линии огня, поддержки тех или иных группировок, потеряли смысл. Потому что, на мой взгляд, существуют базовые различия российской и американской политики.

Я не сторонник нагнетания форматов биполярности или «холодной войны», но необходимо понимать, что у России и США на Ближнем Востоке всегда были и будут совершенно разные позиции и задачи. Тактически некоторые вопросы могут совпадать, но стратегически Россия и США здесь – конкуренты в этом регионе. Так было на протяжении долгого времени, и нет ничего удивительного, что ни у россиян, ни у американцев не хватило сил друг друга терпеть в сирийском узле (я бы даже сказал – в сирийском лабиринте), и прозвучали достаточно жесткие заявления.

В то же время я не думаю, что это – уже какая-то окончательный формат. Мы видим, что ситуация развивается циклично, и, я думаю, через некоторое время переговоры снова будут возобновлены. При том, что позиции различны, тем не менее, согласовывать их надо – во избежание совсем уже трагических сюжетов», – сказал Гумер Исаев.

О том, что Россия и США могут прекратить сотрудничество по Сирии, стало известно 28 сентября – соответствующее заявление сделал глава Госдепа Джон Керри. Керри тогда уточнил, что возможно и полное прекращение сотрудничества по Сирии, если подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду военные и поддерживающие их российские войска не прекратят осаду Алеппо.

В Москве это заявление назвали «эмоциональным срывом», однако 29 сентября неназванный источник, близкий к американскому внешнеполитическому ведомству, сообщил, что США вскоре объявят о прекращении дипломатического сотрудничества с Россией по Сирии.