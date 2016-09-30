Экспертиза «Полит.ру»: Легальной водки по 100 рублей в России не будет

Цена легальной водки в России не будет снижена до 100 рублей, вопреки предложениям профильных ведомств. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».

«По поводу водки за 100 рублей: никогда этого не будет.

У нас рынок крепкого алкоголя разделен на три сектора. Первый — легальный, это около 1 млрд литров водки и ликеро-водочных изделий в год. Легальный сектор рынка в России завершил формирования только в 2016 году: он создавался 25 лет и завершил формирование внедрением ЕГАИС в рознице. В прошлом году в системе легальной розницы было продано 250 млн литров нелегальной водки. В этом году система ЕГАИС их выпнула и замесила легальной. Эта водка продается по цене выше 200 рублей.

Второй сектор — нелегальный. Если в прошлом году и легальные заводы производили нелегальную водку, то в этом — только кустарные. Более ста таких производств в этом году Росалкогольрегулирование, МВД и ФСБ уже уничтожили. Правда, они все равно растут, как грибы — в бывших сараях, бараках, ангарах, складах, гаражах, в полной антисанитарии, хоть там и стоят автоматические линии. Этот рынок составляет порядка 200 млн литров в год, и водка эта продается по 100 рублей. Вот Минпромторг предлагает уничтожить рынок нелегальной водки вовсе, снизив цену легальной водки до 100 рублей. Если мы уничтожаем этот рынок водки, нелегальный объем прирастает к легальному, и мы получаем 1 мдлрд200 млн литров. Все вроде бы здорово. Но для того, чтобы на прилавке появилась водка по 100 рублей, надо снизить ставку акциза втрое как минимум.

Сегодня в бутылке, которая продается за 200 рублей, акциз составляет 100 рублей. Чтобы водка на полке стала по 100 рублей, акциз должен быть не более 35 рублей. Таким образом мы должны сначала снизить ставку акциза почти в три раза — а это значит втрое снизить сбор акцизов. Кто же это в кризис допустит? Ну хорошо, с учетом роста объемов на 20% получится общее снижение сборов с крепкого алкоголя в два с половиной раза. Так что да, мы ликвидируем рынок нелегальной водки, но собирать денег с этого объема будем в два с половиной раза меньше. На это никто не пойдет, вот почему этой цены не будет.

И есть третий сектор рынка объемом в 800 миллионов литров — аптечные настойки, спиртосодержащие жидкости двойного назначения и самогон. Там продукция стоит 50-60 рублей. Даже если в магазинах появится легальная водка по 100 рублей за литр, эта продукция никуда не денется, все эти 800 миллионов литров суррогатных так и останутся», — объяснил Вадим Дробиз.

О том, что Минэкономики и Минпромторг вновь предлагают снизить акциз на крепкий алкоголь и, в результате, минимальную розничную цену на водку, сообщила 30 сентября газета «Коммерсантъ». Издание подчеркнуло, что производители предложение поддерживают, считая, что такая мера поспособствует легализации рынка и увеличит доходы бюджета.

Однако Минфин ранее обещал, что в 2017 году акциз повысится, и предложения ведомств не вызвали у него одобрения.