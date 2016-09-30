Экспертиза «Полит.ру»: России повезло с американским президентом

Президент США Барак Обама, получивший в 2009 году Нобелевскую премию мира, стремится поддерживать образ гибкого политика, и, можно сказать, что России повезло с таким американским лидером. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Гумер Исаев, к.и.н., руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока, комментируя позицию Обамы в вопросе взаимодействия США и России в Сирии.

«Обама в целом себя изначально позиционировал как человек гибкий. На самом деле я думаю, что России изначально повезло с американским президентом, скажем так, несмотря на всю ту критику, которая на него обрушивалась. Он достаточно многое позволяет региональным державам. Понятно, что американцы испытывают некий "иракский комплекс" после правления Буша, и Обама в целом позиционировал себя как человек, который разгрузит "бремя американской империи", которую США взвалили на себя на Ближнем Востоке. Предполагалось, что после прямых интервенций американцы теперь будет действовать иначе, будут более гибкими, сохраняя статус лидера, но не гегемона.

И ведь американцы не всегда были против российского участия в сирийских делах. Можно сказать, что во всех последних кампаниях – и в ливийской, и в сирийской – американцы предпочитали стоять в стороне, предпочитая давать возможность и Турции, и России проявлять инициативу. Эту инициативу США в дальнейшем, конечно, хотели бы обратить себе на пользу.

Думаю, Обаме не зря дали Нобелевскую премию заранее: он старается поддерживать имидж человека, который стремится к разрядке, к некоторым вариантам усиления других держав – Великобритании, России, Турции. Мы видим, что при Обаме Россия возвращается на Ближний Восток – и, в данном случае, наверно, американцы имеют к этому некоторое отношение, хотя бы благодаря их бездействию. Трудно себе представить, чтобы подобное происходило при Буше – например, чтобы Россия параллельно вела операцию в Ираке – именно в контексте того, как позиционировали себя Буш и администрация президента США в тот период.

Сейчас Обама многое позволяет, но, рано или поздно, это закончится. Мы видим, что это не нравится Пентагону, что есть разночтения у американских военных и у американских политиков, в том числе по Сирии. Разница в риторике у представителей разных ведомств очень серьезна. Так что, мне кажется, надо понимать, что скоро Обама уйдет, а что будет дальше... Этот период, мне кажется, очень важный. Боюсь, что США как сверхдержава все-таки будет определять картину Ближнего Востока, будет влиять на нее больше, чем другие силы», – отметил Гумер Исаев.

О том, что Россия и США могут прекратить сотрудничество по Сирии, стало известно 28 сентября – соответствующее заявление сделал глава Госдепа Джон Керри. Керри тогда уточнил, что возможно и полное прекращение сотрудничества по Сирии, если подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду военные и поддерживающие их российские войска не прекратят осаду Алеппо.

В Москве это заявление назвали «эмоциональным срывом», однако 29 сентября неназванный источник, близкий к американскому внешнеполитическому ведомству, сообщил, что США вскоре объявят о прекращении дипломатического сотрудничества с Россией по Сирии.