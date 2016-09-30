Эксперт Иван Бегтин: В вопросе о мессенджерах Россия занимает позицию слабого государства

В вопросе о мессенджерах Россия занимает позицию слабого государства, она не стремится создать условия, в которых в стране появились бы собственные мессенджеры. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив.

«Позиция российского государства в вопросе о мессенджерах – это позиция слабого государства. Потому что позиция сильного государства – это создавать те условия, при которых стране появляются мессенджеры. Если бы, например, на Дурова не давили, а, наоборот, холили-лелеяли и на руках носили, то Telegram был бы российской компанией, и не было бы вопроса про идентификацию пользователя. Все спецслужбы имели бы возможность получать доступ туда. И все бродящие слухи о том, что все крупнейшие зарубежные старт-апы сервис-операторов повязаны с американскими спецслужбами, не имели бы значения.

И если даже это действительно правда, то американские спецслужбы, в отличие от наших одаренных товарищей, по крайней мере, подкармливают эти проекты, формируют им экономику, а не разрушают. У нас, как я уже говорил, придерживаются позиции слабого государства, пытаясь репрессивно регулировать то, что на деле репрессинов регулировать крайне сложно. Как вы думаете, что произойдет, если, допустим, начнут блокировать WhatsApp? Когда WhatsApp на несколько дней заблокировали в Бразилии, количество регистраций в Telegram выросло в десятки раз, если не в сотни. Ну, предположим, WhatsApp начнут блокировать в России. И что? Не пройдет и нескольких дней, как во-первых, найдут способ обходить блокировки. А во-вторых, альтернативные мессенджеры никуда не денутся. И некоторые из них заблокировать крайне сложно.

Проблема наших законодателей-регуляторов, которую они сами, похоже, до конца не понимают, - в том, что они не имеют возможности контролировать конечное устройство у физических лиц, граждан. До тех пор, пока этой возможности не имеют, пока не могут отследить, какое приложение вы ставите на своем компьютере, они вам ничего сделать не могут. Поэтому когда вы слышите, что они могут заблокировать WhatsApp – да и хрен с ним, пусть блокируют! Вот они заблокировали PornHub - PornHub выдал всем россиянам двухнедельный премиум-аккаунт, пользуйся не хочу! Давайте я составлю список сервисов, которые тоже нужно заблокировать – может, они тоже нам премиум-аккаунты выдадут, можно будет пользоваться.

В общем, это смешно. Это такой параноидальный цифровой луддизм с попытками импортозамещения технологиями, которые не очень для этого годятся. Не просто глупый луддизм, а основанный на паранойе: давайте мы будем прослушивать всех остальных, потому что мы не интегрированы в мировое пространство. Немецкая разведка, чтобы прослушивать мессенджеры, договаривается с американской разведкой, или там итальянской, допустим - а мы, изолированные от всех, тоже хотим.

То есть, худшее, что тут может быть, – это если ребята, которые сейчас говорят про блокировки, станут умными, и начнут не болтать об этом, а блокировать. Тогда начнется реальная гонка: кто заблокирован, кто нет. А до тех пор, пока Роскомнадзор и прочие трещат об этом на каждом углу, они работают ровно на обратное. На самом деле, есть ощущение, что они сабботируют то, что декларируют. Я что-то не припомню, чтобы китайская служба цензуры рассказывала про все те сайты, которые блокируют. А наши что-то как-то вообще...

Так что я предсказываю, что всех болтунов в Роскомнадзоре, в ФСБ и так далее очень скоро погоняют оттуда или скажут им заткнуться. После этого они начнут делать все то же самое, только крайне тихо. И узнавать мы об этом будем только из каких-то тестирований: о, у меня сегодня не работает WhatsApp, что случилось? И никаких новостей об этом не будет», – сказал Бегтин.

О том, что российским чиновникам хотят запретить пользоваться несертифицированными приложениями-мессенджерами наподобие WhatsApp, Viber, Telegram под угрозой дисциплинарного наказания вплоть до увольнения, сообщила 30 сентября газета «Известия». А газета «Коммерсантъ» написала, что группа правительственных экспертов рассмотрела законопроект о регулировании коммуникационных онлайн-сервисов и заключила, что предложения по этому поводу чреваты «деградацией Рунета».