Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях, долларах и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ставки по вкладам в рублях понизились на 0,30-0,55 процентного пункта, на 0,04-0,60 — в долларах и на 0,04-0,39 — в евро.

«Максимальные ставки по вкладам на срок подгода-год находятся на уровнях 6,85% в рублях, 1,25% в долларах и 0,25% в евро на срок от одного до двух лет. При открытии онлайн ставка по рублевым вкладам выше вкладов в отделениях банка в среднем на 0,35 процентного пунтка, по долларовым в среднем на 0,3 процентного пункта», — сообщили в пресс-службе Сбербанка, цитата по РИА Новости.

Причиной изменения ставок послужило снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта в сентябре, а также «общерыночного тренда на удешевление привлечения средств».