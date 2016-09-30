Московских полицейских заподозрили в содержании притонов с несовершеннолетними

В Москве задержаны сотрудники полиции, использовавшие детей для поимки и шантажа педофилов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Всего задержаны восемь человек: трое гражданских, два бывших и три действующих сотрудника полиции, в том числе начальник уголовного розыска одного из московских ОВД», — сказал источник. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

По данным источника агентства, подозреваемые контролировали деятельность притонов с несовершеннолетними мальчиками. Дети передавали им информацию о благосостоянии клиентов. Если он оказывался богатым, то полицейские задерживали его и вымогали деньги под угрозой возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» также со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнило, что среди задержанных есть сотрудники ОВД «Ивановское» в Восточном административном округе столицы, на территории которого располагалась сеть притонов.

В настоящее время полицейские подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (статья 210 УК РФ), однако не исключено, что список обвинений увеличится. Издание Life добавляет, что задержанные полицейские также подозреваются по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).