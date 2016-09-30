Минфин резко поднял заложенный в бюджете курс доллара

Министерство финансов России заложило в проект бюджета на ближайшие три года повышенный курс доллара. Об этом пишет «Интерфакс».

Среднегодовой курс рубля в 2017 году Минфин учитывает на уровне 67,5 рублей за доллар, в 2018 году — 68,7 рублей, в 2019 году — 71,1 рубль.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в проекте бюджета цена на нефть на три года учитывается на уровне 40 долларов за баррель.

При этом, министерство экономического развития (МЭР) РФ при составлении федерального бюджета 2017-2019 годов заложило курс доллара на уровне 64–65 рублей за 1 доллар США. Цена за баррель нефти ожидалась также на уровне 40 долларов.

По курсу Московской биржи на 30 сентября (17:07 мск) доллар стоит 63,16 рубля.