Доллар обновил годовой минимум по отношению к рублю

Судя по данным сегодняшних торгов, курс американской валюты обновил минимум за текущий год, достигнув 62,685 рубля. В последний раз меньше доллар стоил только 3 ноября 2015 года.

Напомним, ранее стало известно, что российский Минфин рассчитывает бюджет на 2017-2019 годы исходя из прогноза среднегодового курса доллара на уровне 67,5 рубля, 68,7 рубля и 71,1 рубля соответственно.

Причиной текущего укрепления российской валюты стало подорожание нефти на фоне соглашения ОПЕК о заморозке объема ее добычи на январском уровне. При этом Райффайзенбанк накануне предсказал доллар по 95 рублей при нефти по 25 долларов.