Глава ПФР назвал размер средней пенсии по России

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что средний размер пенсии в 2017 году по России составит около 13,7 тысячи рублей с учетом индексации. Об этом он сообщил ТАСС.

Он также отметил, что в 2017-2019 годах пенсии будут индексироваться по уровню инфляции.

В апреле 2016 года Росстат сообщил, что размер средней пенсии с поправкой на инфляцию в марте 2016 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первый квартал 2016 года номинальный размер пенсии увеличился на 5,3% к январю-марту 2015 года, реальный размер уменьшился на 2,9%.