Власти РФ закрыли восемь особых экономических зон за неэффективность

Деятельность восьми неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ) в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия — Алания прекращена особым постановлением российского правительства, опубликованным на сайте кабмина.

В документе говорится, что министерство экономического развития проанализировало деятельность ОЭЗ и установило ряд фактов, свидетельствующих об их неэффективности. В частности, в большинстве указанных зон за время их существования не было зарегистрировано ни одного резидента, а в Алтае они хоть и есть, но туристско-рекреационной деятельностью не занимаются.

Отметим, что из закрытых ОЭЗ две — на территориях Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края и муниципальных образований Кольского района и города Мурманска Мурманской области — были портовыми, а остальные шесть — туристскими.

Тем же постановлением правительство РФ урезало территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Иркутской области и Кабардино-Балкарии — за счет участков, где к настоящему времени так и не было зарегистрировано ни одного резидента.