Медведев предложил Силуанову пересесть c «Харлея» на российский электромотоцикл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал главе Министерства финансов РФ Антону Силуанову пересесть с американского мотоцикла Harley-Davidson на отечественный электромотоцикл, сообщает ТАСС.

На круглом столе «Новый бизнес в России — реализованные возможности» в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи премьер-министру рассказали об электромотоцикле российского производства, который может разгоняться до 95 километров в час.

В ответ Дмитрий Медведев попросил поделиться одним экземпляром с главой Минфина. «Кстати, можете дать электромотоцикл министру финансов. Он в свободное от работы время катается на мотоцикле — открою небольшую тайну. Причем делает это с риском для жизни. Антон Германович, берегите себя! Попробуйте электромотоцикл», — сказал премьер, обращаясь к министру, который также принимает участие в работе круглого стола. «Главное, что это наша продукция», — добавил Медведев.

Согласно декларации о доходах, размещенной на сайте правительства России, Антон Силуанов владеет мотоциклами Harley-Davidson FLSTC 103, BMW 1600 GTL и BMW R 1200 GS, а также тремя автомобилями — ГАЗ-69, BMW Х6 и ВАЗ 21011.