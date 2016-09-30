Трамп отверг обвинения Клинтон в нарушении эмбарго против Кубы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что никогда не инвестировал в экономику Кубы. Таким образом он ответил на обвинения кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишет Associated Press.

«У меня никогда не было бизнеса на Кубе. Я никогда ничего не делал на Кубе. Я никогда не заключал сделок на Кубе», — заявил Трамп.

Представитель избирательного штаба Трампа сообщил, что в 1998 году миллиардер делал попытку прощупать почву для сотрудничества с кубинским правительством на случай, если Вашингтон снимет или ослабит эмбарго. Однако позднее он решил не вкладывать деньги в экономику острова Свободы.

Ранее ВВС сообщило, что Хиллари Клинтон обвинила Трампа в нарушении законодательства США. Основанием для подозрений стало расследование, проведенное американскими СМИ. После введенных против Кубы санкций нельзя было тратить деньги на острове без специального разрешения. СМИ выяснили, что в 1998 году компания Trump Hotels & Casino Resorts потратила на организацию поездки на остров 68 тысяч долларов.

Бывшие сотрудники Трампа сообщили, что поездка состоялась, но решение о сотрудничестве принято не было.

Тем не менее, эта информация дала Клинтон основания заявить, что Трамп «ставит свои деловые и личные интересы выше законов США и ценностей проводимой ей политики».