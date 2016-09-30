Мантуров признал невозможность введения продуктовых карточек в 2017 году

Глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров констатировал, что начать реализацию программы продовольственной помощи малоимущим гражданам РФ в следующем году не получится, передает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время государственный бюджет на 2017 год уже формируется без программы продовольственных карточек — финансовый блок правительства пока ее не поддержал.

Мантуров пояснил, что о дальнейшей реализации проекта можно будет говорить лишь тогда, когда власти смогут «увязать финансирование программы». Пока же необходимо убедить министерство финансов в «бюджетной эффективности» проекта выдачи продовольственных карточек. Однако отказываться от реализации этой программы Минпромторг не собирается, заверил глава ведомства.

По прогнозам специалистов министерства, стоимость проекта составит 250 млрд рублей, причем на первом этапе в финансировании будет доминировать государство, а затем подключатся и регионы.

Идею введения продовольственных карточек в России обсуждают с 2014 года. Предполагается, что малоимущим гражданам будут выданы расчетные карты, на которые они ежемесячно смогут получать определенную сумму на покупку продовольствия. В минувшем году сообщалось, что эта сумма может составить 1400 рублей на человека в месяц.

По последним данным, примерно 15% населения России (около 21 млн человек) имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть меньше 9956 рублей в месяц.