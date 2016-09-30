Список запрещенных в России организаций пополнила террористическая группировка из Сирии

Московский окружной военный cуд признал сирийскую организацию «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля Шам» («Благословение от Аллаха милостивого и милосердного») террористической. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В конце декабря 2015 года «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля Шам» была включена в список запрещенных в России террористических организаций, а постановление вступило в силу 5 апреля 2016 года.

Также в списке ФСБ числятся такие запрещенные в России международные террористические организации, как «Джабхат ан-Нусра» (новое название «Джабхат Фатах аш-Шам»), «Исламское государство» (ИГ) и «Талибан». Всего в перечень внесено 25 группировок.