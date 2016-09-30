ФСБ арестовала более сотни иностранцев

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании 135 граждан других государств, которые подозреваются в причастности к терроризму, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, силовики выявили в столичном регионе семь подпольных типографий для изготовления поддельных документов. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении членов этнических ОПГ, оформлявших иностранцев.

Правоохранительные органы изъяли специальную компьютерную технику, более 200 фальшивых документов — паспорта, водительские удостоверения и разрешения на работу, а также печати, средства связи и около 1,5 кг наркотиков.