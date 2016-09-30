30 сентября 2016, 00:22
ФСБ арестовала более сотни иностранцев
Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании 135 граждан других государств, которые подозреваются в причастности к терроризму, передает РИА Новости.
По данным ФСБ, силовики выявили в столичном регионе семь подпольных типографий для изготовления поддельных документов. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении членов этнических ОПГ, оформлявших иностранцев.
Правоохранительные органы изъяли специальную компьютерную технику, более 200 фальшивых документов — паспорта, водительские удостоверения и разрешения на работу, а также печати, средства связи и около 1,5 кг наркотиков.
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