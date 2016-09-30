Госдеп пригрозил России новыми санкциями за Сирию

Соединенные Штаты рассматривают вариант введения дополнительных антироссийских санкций в случае провала дипломатических усилий по урегулированию сирийского конфликта, передает Reuters.

Соответствующее заявление сделал сегодня на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер. По его словам, «есть ряд возможностей», которые в настоящее время рассматривает Госдепартамент и другие органы власти США в качестве реакции на действия России в Сирии. «Санкции входят в их число», — резюмировал Тонер.

Он отметил, что, хотя санкции «могут быть очень эффективными», США пока еще не пришли к решению об их применении в отношении России.

Напомним, сегодня СМИ оценили расходы на военную операцию в Сирии в 58 млрд рублей.