СМИ сообщили о неготовности правительства обеспечить контроль над госзакупками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития не могут прийти к согласию по поводу технического обеспечения закона о контрактной системе госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

Закон начнет действовать с 2017 года. Согласно ему, госзакупки должны проводиться по официальному каталогу товаров, работ и услуг. Однако за три месяца до его запуска ФАС, Минэкономики, а также Минфин и госкорпорация «Ростех» до сих пор обсуждают, кто и каким образом будет обеспечивать создание перечня и связанной с ним информсистемы.

Участники обвиняют Минэкономики в бездействии, при этом ведомство Алексея Улюкаева при поддержке крупнейших госкомпаний настаивает на поэтапном запуске своих наработок.

По данным издания, первый вице-премьер Игорь Шувалов уже передал координацию работы в ФАС, которая уступила в 2012 году Минэкономики инициативу при разработке контрактной системы.

В пятницу также стало известно, что правительство России ограничило государственные закупки иностранной радиоэлектронной продукции. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.