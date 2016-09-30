Медведев ограничил госзакупки иностранных гаджетов

Официальный портал правовой информации опубликовал постановление правительства РФ об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции иностранного происхождения к госзакупкам для государственных и муниципальных нужд.

Постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В перечень таких товаров включены сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, электронные записные книжки, принтеры, сканеры, мониторы, банкоматы, кассовые терминалы и прочее.

В тексте документа поясняется, что заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции от иностранного поставщика, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения от аналогичной продукции отечественных производителей.