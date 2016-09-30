30 сентября 2016, 13:28
СМИ сообщили о взорвавшемся iPhone 7
Один из покупателей смартфона iPhone 7 от компании Apple сообщил о взрыве устройства, пишет The Independent.
Пользователь под ником kroopthesnoop опубликовал фотографии разорвавшегося на части айфона. Он также сообщил, что телефон взорвался до начала эксплуатации.
«Что-то произошло на этапе между фабрикой и доставкой», — отметил интернет-пользователь.
Издание предполагает, что причиной случившегося может быть повреждение смартфона при транспортировке. Судя по всему, айфон загорелся, потом взорвался и частично повредил упаковку.
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