СМИ сообщили о взорвавшемся iPhone 7

Один из покупателей смартфона iPhone 7 от компании Apple сообщил о взрыве устройства, пишет The Independent.

Пользователь под ником kroopthesnoop опубликовал фотографии разорвавшегося на части айфона. Он также сообщил, что телефон взорвался до начала эксплуатации.

«Что-то произошло на этапе между фабрикой и доставкой», — отметил интернет-пользователь.

Издание предполагает, что причиной случившегося может быть повреждение смартфона при транспортировке. Судя по всему, айфон загорелся, потом взорвался и частично повредил упаковку.