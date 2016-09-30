30 сентября 2016, 16:30
Кадыров отказался от помощи богатых регионов Чечне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил как позитивное предложение Минфина РФ о перераспределении части доходов от налога на прибыль в пользу бедных регионов. Об этом сообщает RNS.
«Хорошее предложение. Надо помогать бедным. У нас всегда так бывает — богатые помогают бедным», — сказал Кадыров агентству.
Однако Чечню он к таким регионам не относит. «Мы не бедные», — подчеркнул он.
29 сентября 2016 года заместитель председателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что кабмин заложит в госбюджет 2017 года 200 млрд рублей для помощи низкообеспеченным районам, которая будет оказываться в форме дешевых бюджетных кредитов.
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