В Госдепе объяснили предупреждение о терактах в российских городах

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби пояснил свои слова об опасности терактов в России на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии. Стенограмма брифинга Кирби опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США.

«Я слышал заявления о том, что я якобы кого-то пытался подстрекать к терроризму. Это неправда. Я совсем не это пытался донести», — подчеркнул дипломат.

Джон Кирби подчеркнул, что, говоря о последствиях для России, не хотел никому угрожать. «Это была констатация факта и мы об этом уже говорили. Вопрос был поставлен так: "Какие последствия ждут Россию в случае несерьезного подхода к выполнению своих обязательств?" И я ответил, то что госсекретарь [Джон Керри] говорил много раз до этого — будет больше войны, больше кровопролития», — пояснил представитель Госдепа.

Ранее Кирби заявил, экстремистские группировки в Сирии могут воспользоваться «вакуумом власти», если продолжится гражданская война. По его словам, это может повлечь «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Представитель МИД России Мария Захарова упрекнула своего коллегу за эти высказывания в адрес России. «А вам не кажется, что подобное чревовещание про "трупы в мешках", "теракты в российских городах" и "потери самолетов" больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата?» — написала Захарова в своем Facebook.