Половина российских девятиклассников бросают школу из-за ЕГЭ

Половина выпускников девятых классов школы предпочитают продолжить обучение в техникуме или колледже и, соответственно, не сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом пишет «Интерфакс».

«Ранее в старшую школу шли почти все — 1,2 млн выпускников 9-х классов. Сегодня сдают ЕГЭ 600 тысяч, а потому после 9-го класса еще порядка 600 тысяч школьников идут в учреждения среднего профессионального образования для получения рабочих специальностей», — цитирует агентство главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Кравцов отметил, что одной из причин ухода из школы является сложная процедура ЕГЭ. Проведение экзамена стало более прозрачным, а потому и более сложным, сообщил глава Рособрнадзора.