Кудрин предложил отложить повышение зарплат бюджетникам

Руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин выразил беспокойство относительно планируемого увеличения зарплат бюджетникам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Этот опасный маневр я бы отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что экономика пока падала и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только в мере наращивания расходов», — пояснил Кудрин.

Глава совета ЦСР подчеркнул, что в случае роста расходов на зарплаты «мы создадим новую конкуренцию с реальным сектором по стоимости рабочей силы».

В рамках исполнения «майских указов» президента РФ увеличение зарплат бюджетников обойдется государству на 500-800 млрд рублей больше прежней суммы. Кудрин отметил, что для этого, вероятно, придется сократить расходы на социальную сферу.

Напомним, что в настоящее время среди чиновников ведется активное обсуждение налоговой системы России и бюджетного планирования.