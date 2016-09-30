Лавров отказался извиняться за катастрофу малайзийского «Боинга»

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с ведущим телеканала BBC заявил, что российская сторона намерена дождаться оглашения окончательных результатов расследования крушения малайзийского «Боинга».

В ответ на призыв принести свои извинения, Лавров спросил: «Принести извинения за что?».

«Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых»,— подчеркнул глава МИДа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета МН17 на Украине 17 июля 2014 года «не окончательная правда».

Напомним, в докладе о промежуточных результатах расследования группы фактически предъявлено официальное обвинение России в крушении «Боинга». Согласно материалам расследования, ракета, сбившая воздушное судно, была выпущена из ЗРК «Бук», поставленного украинским сепаратистам из РФ, после чего установка якобы была возвращена на территорию России.