Жители Кировской области обратились к Зюганову и правоохранителям с письмом против секретаря обкома КПРФ

«Век» посвящает материал одному из кандидатов в Госдуму, вокруг которого, несмотря на то, что выборы уже прошли, разгорелся скандал. Речь идет о первом секретаре Кировского обкома КПРФ Сергее Мамаеве.

Автор заметки отмечает, что хотя выборы в Государственную думу состоялись уже около двух недель назад, страсти вокруг них не утихают до сих пор.

Как сообщается в статье, несколько дней назад в распоряжении редакции «Века» оказалось обращение избирателей Кировской области в адрес Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, а также ряда руководителей силовых ведомств. Подписавшие петицию избиратели из Кировской области обращают внимание адресатов на противозаконную, на их взгляд, деятельность и моральный облик одного из кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ на сентябрьских выборах 2016 года. Сергей Мамаев проходил по партийным спискам КПРФ на сентябрьских выборах. Он также был депутатом Госдумы предыдущего, шестого созыва. Как указывают жители Кировской области, ссылаясь на СМИ, Сергей Мамаев известен своими связями с представителями криминального мира. Среди помощников депутата Мамаева – лица, имеющие уголовное прошлое, воры, похитители людей, аферисты, рецидивисты и даже подозреваемые в жестоком убийстве.

Согласно информации из открытых источников, Сергея Мамаева трижды пытались привлечь к уголовной ответственности – по ст. 292 УК РФ «Должностной подлог» и по фактам незаконной реализации госимущества. Отдельного внимания заслуживают публичные высказывания и поведение Мамаева, которые, как пишет автор заметки, «скорее, обогатят лексикон гопника, но вряд ли делают честь депутату Государственной думы». Так, во время предвыборной кампании на пост губернатора Кировской области Мамаев пригрозил сопернику «размозжить голову» и «намотать печень на кулак». Аудиозапись этого разговора также стала достоянием СМИ.

Один из ближайших соратников и помощник депутата Сергея Мамаева, Владимир Крез (кличка Комар), имеет три судимости и провел в местах лишения свободы 16 лет. Только в 2014 году, по сообщению автора заметки, «этот рецидивист был осужден на три года за мошенничество. Причем, по информации следственных органов, в преступной схеме была использована приемная Сергея Мамаева, на тот момент депутата Государственной Думы».

Помощник депутата Евгений Перминов

«Летом этого года Киров потрясло известие о зверском убийстве супругов Мятиевых, - продолжает автор. - Среди предполагаемых убийц – помощник Сергея Мамаева, Евгений Перминов. По версии следствия, он со своим подельником заманил Мятиевых в гараж, где расстрелял их из пистолета в лицо. Расправа произошла из-за денежного долга, который Мятиевым не хотели возвращать.

Другой помощник депутата Мамаева, Магомед Магомедов, был осужден в апреле прошлого года за дачу взятки. Как установил суд, он предлагал полмиллиона рублей оперуполномоченному УФСБ России по Кировской области за услугу по изменению меры пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей. Магомедова признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Список этот, по словам автора заметки, можно продолжать. «Среди друзей и помощников Мамаева, - пишет он, - есть и другие, не менее интересные, персоналии. Остается открытым вопрос, каким путем люди подобные Сергею Павлиновичу попадают в политику и представляют высший законодательный орган страны? Почему лидеры одного из ведущих политических объединений России допускают присутствие в своих рядах столь одиозных личностей? Ответы на эти вопросы мы можем получить уже довольно скоро. Согласно последней информации Сергей Мамаев не прошел в Государственную думу нового созыва, а следовательно лишен депутатской неприкосновенности».

В завершение заметки автор выражает надежду, что «обращение граждан достигнет цели и товарищи по партии дадут правильную морально-нравственную оценку коммунисту Мамаеву, а у правоохранителей появится возможность заняться расследованием его деятельности».

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