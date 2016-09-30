Медведев назвал улучшение жизни людей основной экономической повесткой в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал рост экономики и улучшение жизни людей основной экономической повесткой в России в ближайшие пять лет, сообщает «ТВ центр».

«Конечно, мы работали в этом направлении и раньше. Но сейчас речь идет о гораздо большем, чем просто меры стимулирования экономики или качественная социальная политика. Сегодня в России существует запрос на реальное изменение экономической и социальной среды, ну а задача власти на все это ответить. И, конечно, ответить быстро, по возможности быстро, и результативно», — заявил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Глава правительства также отметил низкую эффективность госуправления в России и заявил о необходимости серьезной «перезагрузки» в системе госконтроля и надзора.

«Очевидно и то, что низкая эффективность системы государственного управления — это один из факторов, который сдерживает развитие страны. Потому что многие хорошие инициативы и те решения, будь то экономические или социальные, вокруг которых, по сути, существует консенсус даже внутриполитический, по которым не спорят представители отдельных политических партий, мы оказываемся просто не в состоянии продвинуть из-за существующих барьеров, возведенных самим государственным аппаратом», — сказал он..

Ранее в сентябре Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 августа суммарная задолженность по выплатам зарплат бюджетникам составила более 3,5 млрд рублей. Сложившуюся ситуацию глава правительства назвал «безобразием, которого не должно быть вообще».