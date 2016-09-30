Медведев заявил о необходимости поменять систему госуправления в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменения всей системы госуправления в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Не могу не согласиться с Алексеем Леонидовичем Кудриным в том, что для нас, безусловно, важно не только достигнуть всех целевых показателей в образовании, здравоохранении, в дорогах, в городской среде — то есть, во всех сферах жизни людей — это ключевая, важнейшая задача; но нужно поменять и всю систему государственного управления», — сообщил Медведев.

Бывший министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин принял участие в совещании по бюджетному планированию у премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ходе встречи 21 сентября Кудрин подчеркнул необходимость обеспечения большей свободой губернаторов регионов России в принятии решений.