WADA оставило мельдоний в списке запрещенных препаратов на 2017 год

Всемирное антидопинговое агентство сохранило мельдоний в списке запрещенных в спорте препаратов на 2017 год. Обновленный список веществ был опубликован на сайте WADA 29 сентября.

Сам перечень был одобрен на исполкоме WADA в Лозанне 21 сентября и вступит в силу с 1 января 2017 года.

«WADA радо представить список запрещенных веществ на 2017 год. Он обязателен для всех, кто подписал кодекс Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены всего мира должны следовать этим правилам и у нас не будет никакой терпимости к тем, которые умышленно их нарушают», — говорится в заявлении президента WADA Крейга Риди. Он отметил, что у спортсменов, их врачей и спортивных организаций есть три месяца, чтобы ознакомиться со списком.

В заявлении также отмечается, что спортсмены, имеющие законное медицинское обоснование для использования запрещенного препарата, могут согласовать это с WADA согласно установленным правилам терапевтического исключения.

Мельдоний был включен в список запрещенных в спорте веществ с 1 января этого года/ В апреле в WADA сообщили, что наличие менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016-го, является допустимым показателем. С начала марта в употреблении препарата были уличены несколько десятков российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову, пловчиху Юлию Ефимову и боксера Александра Поветкина. C некоторых из них позже сняли обвинения.