За использование незащищенных мессенджеров российских чиновников будут увольнять

На совещании в администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет» было высказано предложение дисциплинарно наказывать госчиновников за использование несертифицированных приложений WhatsApp, Viber, Telegram вплоть до увольнения. Как пишут «Известия», в обсуждении вопроса участвовали представители Минкомсвязи, ФСБ, Минэкономразвития и отраслевых ассоциаций.

Руководитель компании InfoWatch Натальи Касперской разъяснила изданию, что использование чиновниками несертифицированных средств шифрования помешает спецслужбам вести мониторинг и не позволит проводить дешифровку. Кроме того, всегда есть возможность взлома мессенджера с целью получения доступа к информации, представляющей государственную тайну.

Также издание сообщило, что до конца первого квартала 2017 года ФСБ должно подготовить документы об ответственности за использование несертифицированных приложений.