Посольство РФ в Вашингтоне приняло дополнительные меры безопасности

Посольство России в Вашингтоне усилило меры безопасности из-за возможности акций экстремистов несмотря на отсутствие конкретных угроз. Как сообщает ТАСС, особые меры предосторожности связаны с приуроченным к 30 сентября Всемирным днем гнева и протестов.

«Мы в качестве меры предосторожности усилили меры безопасности. Это превентивные меры, они не связаны с какими-то конкретными угрозами», — сообщил источник агентства в пресс-службе посольства.

В российской дипмиссии порекомендовали россиянам воздержаться от массовых мероприятий, представляющих потенциальную опасность и проявить бдительность.

Ранее МИД РФ обратился к российским гражданам, проживающим за рубежом, с призывом проявлять 30 сентября разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности.

«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо. Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против ее граждан», — было сказано в заявлении министерства