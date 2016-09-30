Князь Монако отказал России в экстрадиции экс-совладельца Внешпромбанка

Глава государства Монако князь Альбер II утвердил решение суда княжества об отказе генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего президента Российской федерации бобслея и скелетона и экс-совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро.

Она сообщила, что решение об отказе в экстрадиции было внесено арбитражным судом 12 июля 2016 года. Основанием для решения стало состояние здоровья Беджанова, который перенес операцию на сердце. Вердикт утвердил князь Монако, чье решение в данных вопросах является решающим.

Российская Генпрокуратура пока никаких официальных документов не получала, сообщает издание. Адвокат Беджамова Сергей Бельчин категорически отказался комментировать как состояние здоровья своего подзащитного, так и решение суда Монако.

В декабре 2015 года СМИ сообщили о пропаже совладельца ВПБ Георгия Беджамова. Неназванные источники предположили, что он, предположительно, скрывается в Монако.

В марте 2015 года он был объявлен в международный розыск. Беджанову было также предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении у банка 1 млрд рублей.

28 мая 2016 года Генпрокуратура России направила в Монако запрос на экстрадицию экс-совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджанова.