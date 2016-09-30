МВД начало розыск распространителей слухов о готовящихся терактах в РФ

МВД России разыскивает лиц, распространяющих информацию о готовящихся преступлениях в регионах РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«МВД России предпринимает все необходимые меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений в общественных местах ряда регионов Российской Федерации, а также в социальных сетях. В них анонимные авторы со ссылкой на правоохранительные органы предупреждают граждан о якобы готовящихся преступлениях в местах массового пребывания людей», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы данную информацию не распространяли.

Ранее стало известно, что неизвестные рассылают фейковые сообщения о готовящихся терактах во «ВКонтакте», WhatsApp и Viber. Посты с предупреждениями появились в различных крупных городских пабликах, кроме того, печатные листовки с предупреждениями в школах и детских садах разных городов России от Нижнего Новгорода до Краснодара.

Авторы обращения утверждают, что некие «первоисточники в ФСБ» сообщили о готовящихся терактах в крупных российских городах из-за действий России в Сирии. Анонимный информатор уверяет, что взрывы запланированы в 18 городах России. Людям рекомендовали не ходить в гипермаркеты и развлекательные центры. Аноним также рассказал о «засланных 18 террористах-смертниках».

Ранее официальный представитель Госдепа США Джон Кирби предупредил Россию о нападении террористов на крупнейшие города в случае ухудшения ситуации в Сирии.